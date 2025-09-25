Появились подробности страшного инцидента в российской школе

В Зиме (Иркутская область) подросток напал на одноклассника с ножом во время урока. Причиной нападения мог стать давний конфликт между подростками, сообщил NEWS.ru одноклассник пострадавших.

По словам собеседника, после инцидента пострадавший покинул класс и направился в медицинский пункт. Он также добавил, что, по последним данным, жизни одноклассника ничего не угрожает.

«Тот, который напал, говорил, что это из-за того, что тот к нему лез постоянно. Раньше серьезных ссор у него ни с кем не было, очень общительный, спокойный. Все произошло на уроке. Учительница пыталась их разнять и успокоить, а пострадавший убежал из класса к медику», — подчеркнул одноклассник.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в Иркутской области школьника, на которого напали с ножом, госпитализировали. С нападавшим подростком сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что учебный процесс в школе города, где произошло нападение, продолжается в обычном режиме. Он также отметил, что в школе будет проведено педагогическое расследование.