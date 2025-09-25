Вымогатель поджег дверь квартиры на севере Москвы

Шантажист, который сначала вымогал у жертвы 3000 долларов, а потом поджег его квартиру, задержан сотрудниками полиции на севере Москвы.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», 44-летнему мужчину через мессенеджер поступила угроза — некий злодей обещал распространил порочащее видео и поджечь дверь квартиры, если абонент не выплатит 3000 долларов. Через короткое время преступник действительно пришел к двери его квартиры на Волоколамском шоссе и начал обливать обшивку горючей жидкостью. Лицо его было замотано тканью.

Хозяин квартиры почувствовал резкий запах ацентона и вызвал полицию. Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 26-летний москвич.