Появились подроности о погибшем на Шри-Ланке монахе из России

Погибшего в Шри-Ланке буддийского монаха из России зовут Сергей Веркашанский, целью его визита в страну было паломничество. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха".

В ассоциации уточнили, что погибшего россиянина зовут Сергей Веркашанский, ему 48 лет, он из Москвы.

Его друг Михаил сообщил ТАСС, что целью поездки было "постижение истины".

"Он стремился достичь просветления через посвящение себя практике учения Будды. Очень глубоко практиковал, искренне следовал пути, у него было очень доброе сердце, всегда шел на помощь. До этого много практиковал на курсах Випассаны по Гоенке, проходил 30-дневные курсы, устраивал уединенные ретриты в лесу для себя", - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что решается вопрос о транспортировке тела.