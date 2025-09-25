Двух женщин и ребенка смыло волной, пока они делали селфи на фоне тайфуна

Супертайфун «Рагаса» смыл двух женщин и ребёнка с набережной Гонконга, когда они пытались сделать селфи, сообщает The Times of India.

Удалось ли их спасти, неизвестно. По официальным данным, в результате тайфуна пострадали более 100 человек.

«Рагаса» стал одним из самых мощных тайфунов в истории Азии, он прошел через Филиппины, Тайвань, Гонконг и южный Китай.

Шторм сопровождался гигантскими волнами, сильным ветром и проливными дождями, ослабев лишь после выхода на материковую часть Китая.