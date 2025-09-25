Украинцы пытались ввезти в Россию огромное количество наркотиков

Четыре гражданина Украины заочно арестованы Псковским городским судом за контрабанду наркотиков, сообщают в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2022 года обвиняемые вступили в сговор с неустановленными следствием организаторами, чтобы ввести в Россию 112 килограммов наркотиков и их сбывать на территории РФ. Продать наркотики фигурантам не получилось, так как их задержали.

Правда, потом обвиняемые скрылись от органов следствия, говорится в публикации, и они были объявлены в международный розыск. Сейчас суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в Россию.