Россиянин надругался над женщиной и остался на свободе

В Тюмени суд приговорил к трем годам и двум месяцем условно местного жителя, надругавшегося над женщиной и напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера»), части 1 статьи 319 («Оскорбление представителя власти»), части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он признал вину, раскаялся и попросил у потерпевших прощения.

По данным ведомства, 14 апреля мужчина пристал к женщине, применив физическое насилие. Позже в салоне служебного авто он оскорбил полицейского и ударил его.

Ранее стало известно, что в Ивановской области пройдет суд над 31-летним местным жителем, который выдал себя за таксиста и изнасиловал попутчицу.