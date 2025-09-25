Олигарха Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

Экс-лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк был экстрадирован в Кишинев, где его намерены поместить под арест для дальнейшего расследования по нескольким уголовным делам, возбужденным против него. Об этом сообщает ТАСС.

25 сентября Плахотнюк был доставлен на рейсовом самолете из Афин в аэропорт Кишинева в наручниках, откуда его отправили в следственный изолятор.

Олигарх проходит сразу по трем уголовным делам — его обвиняют в создании преступной группировки и в руководстве ею, а также в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Предполагается, что политик вывел из банковской системы страны $1 млрд.

Арестованный в Греции Плахотнюк настаивает на экстрадиции в Молдавию

Плахотнюк уехал из Молдавии после проигрыша его партии на парламентских выборах в 2019 году.

22 июля 2025 года стало известно, что он был задержан на территории в Греции. После этого прокуратура Республики Молдавия направила властям страны запрос об экстрадиции олигарха.