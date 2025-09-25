В Мордовии задержан передававший разведке Киева данные сотрудник IT-компании

В Мордовии задержан работник IT-компании, передававший за деньги ГУР Украины данные о критически важной инфраструктуре региона, а также сведения о сотруднике регионального МВД для организации его заказного убийства, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.

Подозреваемый установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины через Telegram.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемый арестован.

Кроме того, в настоящее время идут следственные действия для подтверждения его причастности к другим преступлениям.

Ранее в Самарской области задержали совершавших диверсии с 2023 года отца и сына.