В Мордовии задержан передававший разведке Киева данные сотрудник IT-компании
В Мордовии задержан работник IT-компании, передававший за деньги ГУР Украины данные о критически важной инфраструктуре региона, а также сведения о сотруднике регионального МВД для организации его заказного убийства, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены», — говорится в сообщении.
Подозреваемый установил контакт с сотрудником ГУР Минобороны Украины через Telegram.
Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемый арестован.
Кроме того, в настоящее время идут следственные действия для подтверждения его причастности к другим преступлениям.
Ранее в Самарской области задержали совершавших диверсии с 2023 года отца и сына.