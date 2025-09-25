Мужчину, зарезавшего знакомого во время застолья в Москве, осудили на 9,5 года

Суд в Москве назначил наказание молодому человеку, который зарезал своего знакомого во время распития спиртных напитков в квартире дома на улице Башиловской в столице. Фигуранта приговорили к 9,5 года колонии. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Прокуратура Москвы

— С учетом позиции прокурора города Москвы Максима Жука суд приговорил мужчину к девяти годам шести месяцам лишения свободы за совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — рассказала Нефедова.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим возник внезапно. Поводом послужили личные неприязненные отношения между людьми. В качестве орудия убийства подозреваемый использовал нож, которым он ударил своего знакомого в сердце. Полученное ранение оказалось не совместимо с жизнью.

Ранее похожий инцидент произошел в квартире дома в подмосковном Егорьевске. Мужчины распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый взял нож и ударил им своего оппонента в грудь. Потерпевший скончался до прибытия медиков. Злоумышленника задержали и возбудили по факту произошедшего уголовное дело.