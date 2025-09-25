В Москве эвакуировали Филатовскую детскую больницу

Замыкание проводки произошло в Филатовской детской больнице в Москве, после чего пациенты и персонал были временно эвакуированы.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"При проведении плановых работ в электрощитовой на площади 0,5 кв. м в одном из корпусов Филатовской детской больницы произошло замыкание проводки. Оперативно все последствия были устранены. Дети и медицинский персонал своевременно перемещены в другие корпуса больницы", - говорится в сообщении.

Никто из пациентов, их родственников или медицинского персонала не пострадал. Больница продолжает работать в обычном режиме.