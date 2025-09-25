Мощный взрыв прогремел в британском городе

Мощный взрыв прогремел в промышленной зоне британского Суиндона, после чего там вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные, полиция и бригады скорой помощи, пишет DailyMail.

По словам очевидцев, в момент взрыва их дома затряслись, после чего они заметили клубы дыма над промышленной зоной, где располагаются автомобильные предприятия, типография, центр боевых искусств, а также крытая мягкая игровая площадка для детей.

«Мы имеем дело с серьезным инцидентом в промышленной зоне Граундвелл, Кромптон-роуд. На одном из промышленных объектов произошел взрыв, и мы работаем вместе с коллегами из скорой помощи и пожарной службы, чтобы сделать территорию безопасной. Установлен большой кордон, дорога между Куинсфилдом и Темздаун Драйв перекрыта», - сообщили в полиции.

Взрыв произошел около 19.30 по местному времени (21.30 мск). При этом, по данным газеты, более чем пять часов спустя пожарные расчеты все еще боролись с огнем на месте происшествия.

Взрывы прогремели в Лондоне

Экстренные службы призвали местных жителей не выходить на улицу, закрыть все окна и «избегать промышленной зоны ради собственной безопасности». Полиция эвакуировала людей с прилегающих к месту происшествия территорий.

Ранее произошел взрыв на территории завода в Ганновере, принадлежащего производителю шин Continental.