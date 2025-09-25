Элитную итальянскую мебель из кабинета Ходорковского* продают с молотка

Элитная итальянская мебель из бывшего кабинета Михаила Ходорковского* выставлена на продажу с молотка. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Речь идет о комнате в готическом замке барона Людвига Кнопа в Басманном районе, который предприниматель арендовал в 1990-е годы на 49 лет. Ходорковский* частично отреставрировал особняк и использовал его для приемов.

В 2017 году здание было продано кипрской офшорной компании, после чего там открылись офисы. Наследники барона Кнопа в России и Германии продолжают собирать экспонаты для будущего музея.

По данным Telegram-канала, мебель Ходорковского* выставлена на продажу примерно вдвое дешевле первоначальной стоимости: письменный стол предлагают за 250 тысяч рублей вместо 600 тысяч, а тумбу — за 300 тысяч рублей вместо 475 тысяч.

Ранее приставы обратились в суд с иском к Ходорковскому* из-за неуплаты налогов на сумму 17,4 миллиарда рублей. Иск был зарегистрирован в Мещанском районном суде 22 августа. Документ подал отдел по исполнению особо важных исполнительных производств.

Бутырский районный суд Москвы по иску новой владелицы квартиры, которая до этого принадлежала родственникам Ходорковского*, 17 февраля лишил его детей и жену права пользоваться жилплощадью и снял их регистрацию в ней.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.