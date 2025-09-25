СК занялся столкновением самолетов в «Шереметьево»

Следователи Западного СУ СКР на транспорте начали процессуальную проверку инцидента, произошедшего накануне в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщила старший помощник руководителя Западного СУ СКР на транспорте Лилия Латыпова, вечером 24 сентября при движении «Аэробуса» к месту стоянки на территории аэропорта произошло столкновение с самолетом «Сухой Суперджет».

По предварительным данным, законцовка правого крыла первого лайнера повредила руль направления второго самолета. Никто не пострадал, проводится разбирательство.