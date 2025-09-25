Школьный завуч занялась сексом с учеником и попала в тюрьму

В Соединенных Штатах Америки бывшую заместительницу директора учебного заведения в штате Иллинойс приговорили к четырем годам лишения свободы за растление и изнасилование несовершеннолетнего учащегося. Соответствующая информация появилась в издании Edwardsville Intelligencer.

Эрин Гамильтон-Фоли признала свою вину 22 сентября. Арест женщины последовал в мае 2023 года после того, как правоохранителям стала известна о ее неподобающих отношениях с семнадцатилетним учеником старшей школы в городе Эдвардсвилл. Следствие установило, что Гамильтон-Фоли, занимавшая пост учителя математики и заместителя директора, злоупотребила своим служебным положением для принуждения подростка к интимной близости.

В ходе расследования выяснилось, что между обвиняемой и школьником имели место эпизоды орального и вагинального секса, причем некоторые из них происходили непосредственно в салоне ее автомобиля. Первоначально женщина отвергала все обвинения и требовала ускоренного судебного разбирательства. Однако впоследствии было обнаружено, что даже после ареста потерпевший продолжал отправлять ей видеозаписи, квалифицированные следствием как материалы с элементами детской порнографии.

Изначально Гамильтон-Фоли была отпущена под залог в ожидании суда, однако осенью 2024 года она нарушила условия своего освобождения, что привело к ее помещению под стражу. В конечном итоге суд назначил ей наказание в виде четырех лет тюремного заключения с последующим неограниченным по времени probation.