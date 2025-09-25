Прокуратура проверит школу в Петропавловске-Камчатском после нападения медведя

Сотрудники прокуратуры проведут проверку школы в Петропавловске-Камчатском после нападения медведя со смертельным исходом.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По информации ведомства, нападение медведя на людей произошло на территории средней школы №3 имени Пушкина.

Медведь напал на 84-летнюю женщин, которая позже скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее медведь напал на людей в Петропавловске-Камчатском. Мужчина успел запрыгнуть в автомобиль, который хищник затем атаковал.