Прокуратура проверит школу в Петропавловске-Камчатском после нападения медведя
Сотрудники прокуратуры проведут проверку школы в Петропавловске-Камчатском после нападения медведя со смертельным исходом.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По информации ведомства, нападение медведя на людей произошло на территории средней школы №3 имени Пушкина.
Медведь напал на 84-летнюю женщин, которая позже скончалась в больнице от полученных травм.
Ранее медведь напал на людей в Петропавловске-Камчатском. Мужчина успел запрыгнуть в автомобиль, который хищник затем атаковал.