Мошенники начали звонить россиянам, представляясь старшими по дому

В России мошенники начали связываться с потенциальными жертвами и представляться старшими по дому, чтобы узнать у граждан личные данные якобы для ЖКХ.

Об этом пишет РИА Новости.

«Старшие по дому предупреждают, что они таких сведений с жильцов не собирают», — указано в публикации.

Ранее врио начальника отдела по раскрытию IT-преступлений управления уголовного розыска ЯНАО Сергей Лебедев рассказал, как полиция борется с мошенниками в мессенджерах.