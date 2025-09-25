Мошенники начали звонить россиянам, представляясь старшими по дому
В России мошенники начали связываться с потенциальными жертвами и представляться старшими по дому, чтобы узнать у граждан личные данные якобы для ЖКХ.
Об этом пишет РИА Новости.
«Старшие по дому предупреждают, что они таких сведений с жильцов не собирают», — указано в публикации.
