Во Владивостоке загорелась школа, причиной мог быть взрыв аккумулятора телефона

В здании школы Владивостока произошло возгорание, сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС. В ведомстве рассказали, что из учебного заведения на улице Сабанеева самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник.

Пожарные нашли в сильно задымленной раздевалке на первом этаже горящий школьный рюкзак. В тушении огня участвовали 21 человек и пять единиц техники. Amur Mash выяснил, что пятиклассники во время физкультуры оставили вещи в раздевалке. В одном из рюкзаков лежал телефон Poco Xiaomi.

У него загорелся аккумулятор, а сам гаджет взорвался. До этого в Биробиджане произошло возгорание в электрощитовой начальной школы N14. Помещение у столовой на первом этаже здания загорелось около 9:19 (2:19 мск). Из учебного учреждения эвакуировали 428 детей и 45 сотрудников. Пожар потушили примерно за полчаса. Его причины устанавливают экстренные службы.