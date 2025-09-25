В Биробиджане при возгорании в школе эвакуировали почти 430 детей

Специалисты ликвидировали возгорание, возникшее в электрощитовой начальной школы в Биробиджане. Эвакуированы 428 детей и 45 работников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

"Пожарные МЧС ЕАО потушили возгорание в начальной школе № 14 Биробиджана. Эвакуированы 428 детей и 45 сотрудников. Паники не допущено. Горела электрощитовая на первом этаже, рядом со столовой", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что на месте работает госпожнадзор МЧС России, причины происшествия выясняются.

Ранее в ведомстве сообщали, что начальную школу №14 в Биробиджане эвакуируют из-за задымления в электрощитовой.