В Шереметьево осматривают самолет, соприкоснувшийся с бортом "России"

Технические специалисты осматривают самолет Hainan Airlines, который накануне вечером, "соприкоснулся" в Шереметьево с бортом компании "Россия". Об этом сообщает аэропорт в Telegram-канале.

© Газета.Ru

Там рассказали, что инцидент произошел в 20:38, службы воздушной гавани оперативно отреагировали на случившееся, действуя по регламенту. В 23:56 рейс "России" FV6097 отправился в Санкт-Петербург после замены самолета. До этого SHOT писал, что у лайнера перед вылетом из Шереметьево оторвало часть хвоста. Борт резко остановился на взлетно-посадочной полосе. В Superjet находились около 100 человек.

Спустя 40 минут ожидания в салоне их попросили покинуть лайнер. Самолет отбуксировали на стоянку. Очевидцы утверждали, что "на рулежной дорожке вырвало руль направления". В авиакомпании "Россия", которой принадлежит Superjet 100, заявили, что при подготовке к вылету рейса FV6097 из Москвы в Петербург на рулежной дорожке самолет другой авиакомпании соприкоснулся крылом с рулем направления воздушного судна. Это привело к повреждению лайнера. Росавиация расследует инцидент.