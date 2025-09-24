В Венесуэле разбился самолет Learjet 55

В Венесуэле потерпел крушение легкий реактивный самолет Learjet 55 с регистрационным номером YV3440. Точное количество пострадавших пока не называется, пишет El Periodiquito.

Инцидент произошел в среду, 24 сентября, вскоре после взлета из международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии.

По предварительным данным, борт вышел из-под контроля из-за сильного ветра и упал на взлетно-посадочную полосу.

Аэропорт временно приостановил работу, на место прибыли спасательные службы.

Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) подтвердил факт аварии.

«Два пассажира из числа находившихся на борту спасены. Точное число жертв пока не установлено», — пояснили в INAC.

Спасенные пассажиры доставлены в больницу, «немедленно получили медицинскую помощь», находятся в стабильном состоянии.

Согласно данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, за последние две недели самолет дважды совершал рейсы на Кубу из Венесуэлы.