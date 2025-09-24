В Чехии мужчину осудили за одобрение действий РФ на Украине

Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря пражской прокуратуры Алеша Цимбала.

По его словам, наказание получил мужчина 1975 года рождения, который опубликовал у себя в соцсетях высказывания, одобряющие действия РФ на Украине.

«Согласно чешскому законодательству, за это предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Городской суд приговорил его к 100 часам общественно полезных работ», — сказал Цимбала.

Он отметил, что обвиняемый не стал возражать против решения суда, поэтому приговор вступил в силу с 24 сентября.