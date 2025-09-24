SHOT: Киль самолета "вырвало" перед взлетом в аэропорту Шереметьево
Киль самолета Sukhoi Superjet "вырвало" перед взлетом в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали каналу пассажиры рейса, который должен был вылететь из Москвы в Санкт-Петербург, самолет сначала резко остановился на взлетно-посадочной полосе. После 40-минутной стоянки людей вывели наружу, а борт начали буксировать на стоянку.
По словам пассажиров, "на рулежной дорожке вырвало рулежный киль".
"Точные причины пока неизвестны", - отмечает SHOT.
На борту Sukhoi Superjet находилось около 100 человек. Сейчас люди находятся в здании аэропорта.
Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.
Киль — это часть оперения летательного аппарата, один их элементов управления самолетом.