Киль самолета "вырвало" перед взлетом в аэропорту Шереметьево

Киль самолета Sukhoi Superjet "вырвало" перед взлетом в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали каналу пассажиры рейса, который должен был вылететь из Москвы в Санкт-Петербург, самолет сначала резко остановился на взлетно-посадочной полосе. После 40-минутной стоянки людей вывели наружу, а борт начали буксировать на стоянку.

По словам пассажиров, "на рулежной дорожке вырвало рулежный киль".

"Точные причины пока неизвестны", - отмечает SHOT.

На борту Sukhoi Superjet находилось около 100 человек. Сейчас люди находятся в здании аэропорта.

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Киль — это часть оперения летательного аппарата, один их элементов управления самолетом.