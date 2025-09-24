Женщина нашла своего мужа бездыханным в воде и чуть не погибла от паники

На пляже Кап-Сант-Пере в испанском Кабрильсе британская туристка во вторник, 23 сентября, нашла своего 58-летнего супруга лежащим в воде без признаков жизни, и у нее началась паническая атака. Об этом сообщила газета The Sun.

После обнаружения своего супруга в воде женщина забила тревогу, на которую прибежали сотрудники соседнего отеля и местные полицейские.

Прибывшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать мужчину, и он скончался. Медицинские специалисты предположили, что сердце туриста остановилось еще во время купания. Кроме того, им пришлось вызвать еще одну бригаду скорой помощи из-за панической атаки, начавшейся у жены погибшего, передает Lenta.ru.

15 сентября стало известно, что приехавшая в Сочи к сыну 62-летняя женщина скончалась на местном муниципальном пляже «Цирк». По словам очевидцев, она проводила время на побережье и внезапно почувствовала себя плохо. Отдыхающие вызвали на место произошедшего скорую помощь, но прибывшим туда врачам не удалось привести туристку в чувство.