Названо число пострадавших в Новороссийске и Туапсе из-за атак БПЛА

В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек, рассказала в своем Telegram-канале заместитель губернатора по социальному блоку Краснодарского края Анна Минькова.

Украинские боевики в среду, 24 сентября, произвели масштабную атаку на ряд российских городов. В ней были задействованы как БПЛА, так и морские дроны.

В Новороссийске на фоне нападения ввели режим ЧС, предупредили об опасности атаки БПЛА и БЭК. В Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, Сочи и на федеральной территории «Сириус» также была объявлена опасность атаки БЭК.

«В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое получили помощь амбулаторно», — пояснила Минькова.

Чиновница уточнила, что в туапсинскую районную больницу госпитализировали двух человек. Она добавила, что один из них — несовершеннолетний.

Ранее сообщалось, что всем пострадавшим во время дневной атаки оказывают медицинскую помощь, больницы работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем министерства здравоохранения Краснодарского края.