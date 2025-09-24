Стали известны подробности смерти сбежавшего из зала суда экс-чиновника

Стали известны новые подробности смерти сбежавшего из зала суда экс-чиновника Росимущества Бориса Авакяна. Об этом пишет телеграм-канал «112».

© Московский Комсомолец

По информации издания, Авакян пришел в консульство накануне с армянским паспортом и сказал, что ему требуется помощь.

Через некоторое время сотрудники представительства узнали в нем беглого арестанта, но не стали выгонять из здания.

Однако уже утром они поняли, что Авакян заперся в туалете, и вызвали МЧС. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили тело экс-чиновника. Следователи установили, что Авакян ночью покончил с собой.

Ранее сообщалось, что тело 43-летнего Бориса Авакяна не смогли осмотреть сотрудники правоохранительных органов в Генеральном консульстве Армении в Петербурге. Осматривать тело погибшего запретил посол республики.