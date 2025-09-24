Более 300 пассажиров не смогли вовремя улететь в турецкую Анталью и устроили "бунт" в аэропорту Самары. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, рейс Самара - Анталья авиакомпании Azur Air должен был вылететь еще в четыре утра, однако сначала его перенесли на два часа, затем - по причине отдыха экипажа, а потом и вовсе заявили о поломке самолета.

"Сейчас уставшие люди устроили бунт. Представители компании не дают конкретной информации, размещение в отелях для всех пассажиров также не предлагают", - говорится в сообщении.

На опубликованных каналом кадрах видно, как люди окружили представителя авиакомпании и требуют объяснений.

Как отмечает SHOT, вечером перевозчик все же начал посадку пассажиров на борт воздушного судна.