Выяснилось, кого задержали в Москве за нелегальную легализацию мигрантов

В Москве сотрудники Следственного комитета задержали старшего инспектора МВД и его предполагаемых сообщников по подозрению в организации нелегальной легализации мигрантов.

© Московский Комсомолец

Предполагается, что, используя свое служебное положение, задержанные находили иностранных граждан из соседних стран, стремящихся к получению вида на жительство в России, но не имеющих для этого законных оснований.

Злоумышленники принимали от мигрантов фиктивные заявления о признании их носителями русского языка, подкрепленные фальшивыми документами с ложной информацией о родственниках, якобы родившихся и проживавших на территории Рязанской области и других регионов страны.

По информации из Telegram-канала ведомства, за свои незаконные действия они получили около 700 тысяч рублей.