Взрыв произошел на почте в Петербурге

В почтовом отделении в Санкт-Петербурге произошел сильный взрыв. Посетители и сотрудники не пострадали, пишет портал 78.ru.

По данным портала, мужчина принес в отделение на проспекте Обуховской обороны пять посылок и отправил их себе на разные адреса в Татарстане.

Посылки были очень тяжелыми. Возникало ощущение, что в них находились металлические предметы, отметили журналисты.

По предварительной информации, в одной из коробок преждевременно сработало взрывное устройство, находившееся в банке.

На месте ЧП работают экстренные службы. Из здания эвакуированы 10 человек.