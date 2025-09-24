Женщину, накачавшую ребенка наркотиками, задержали силовики

В Новосибирске задержали местную жительницу, которая накачала наркотическими веществами своего девятилетнего сына. По предварительным данным, женщина сама страдает от наркотической зависимости.

Чудовищный инцидент стал известен правоохранителям. В настоящее время жизнь и здоровье ребенка вне опасности. Мальчик находится под наблюдением врачей в областном наркологическом диспансере, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области возбудил по данному факту уголовное дело. Женщине инкриминируют склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

За совершение данного преступления предусмотрено строгое наказание вплоть до лишения свободы на длительный срок. Расследование уголовного дела продолжается.