Англичанке грозит пять лет тюрьмы за «исламофобию» после словесной перепалки с группой мусульман, которые публично рекламировали Коран на улице одного из городов. Женщина заявила им, что Англия является христианской страной, и потребовала от оппонентов прекратить подрывать общественный порядок. После этого ее задержали правоохранители.

Этот случай вызвал острую дискуссию в обществе о границах свободы выражения и равноправии религий.

— Многие пользователи в социальных сетях отреагировали со смесью недоверия и беспокойства. Этот инцидент вызвал разговоры о последствиях таких арестов для свободы выражения мнений и более широких социальных ценностей. Многие комментаторы выразили солидарность с женщиной, подчеркнув важность возможности выражать свои убеждения, не опасаясь возмездия, — передает портал County Local News.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, критикуя иммиграционную политику в Европе, сказал, что Лондон хочет перейти «на законы шариата». По словам главы государства, столица Великобритании, где сидит «ужасный мэр», сильно изменилась.