В РФ впервые зафиксировали случай столкновения самолета с дроном

В России впервые зафиксирован случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на отчет Росавиации.

Инцидент мог произойти с самолетом Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» при вылете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики 2 августа. На борту находились 28 пассажиров, среди них четверо детей.

При осмотре после благополучной посадки самолета специалисты выявили вмятину на фронтальной обогреваемой кромке. Члены экипажа допустили, что повреждение могло возникнуть при столкновении с птицей во время взлета в аэропорту Елизово.

По данным «Авиаторщины», на месте повреждения не было обнаружено характерных следов столкновения с птицей — крови или перьев, поэтому эту версию комиссия исключила. Экипаж также отметил, что изменений в управляемости самолета не было. В ходе расследования были отклонены и другие предположения. В итоге комиссия Росавиации пришла к выводу, что повреждение Ан-26, вероятнее всего, связано со столкновением с неопознанным объектом, предположительно беспилотным летательным аппаратом.