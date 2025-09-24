Снайпер открыл стрельбу у здания миграционной службы в Техасе, трое пострадали

Около здания миграционной службы города Даллас в американском штате Техас произошло стрельба. Правоохранители к текущему моменту пытаются найти снайпера или снайперов, которые могли открыть огонь с одной из крыш. Пострадали минимум трое человек.

— По данным источников, как минимум три человека были госпитализированы с ранениями. Сотрудники скорой помощи не смогли сразу попасть на место, и часть пострадавших была доставлена в больницу полицейскими автомобилями, — передает телеканал WFAA.

Правоохранители Далласа также искали ученика, который открыл стрельбу в одной из местных школ. Для операции по поимке нападавшего в район учебного заведения прибыли десятки полицейских автомобилей, на месте также работали несколько бригад скорой помощи.

Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.