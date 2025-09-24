Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

В Санкт-Петербурге задержали и отправили в СИЗО 17-летнего подростка, обвиняемого в диверсии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 23 сентября юноша, ранее поддерживавший связь с неизвестным через мессенджер, решил поджечь один из объектов транспортной инфраструктуры. Молодого человека заметили и скрутили сотрудники локомотивной бригады.

Возбуждено уголовное дело о покушение на террористический акт.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы вышли на поджигателей, повредивших релейные шкафы на Северной железной дороге в Архангельской области. Ими оказались двое подростков.