Принят судебный вердикт в отношении младшего лейтенанта украинских вооруженных формирований, который принимал участие в боевых действиях на территории Курской области.

© Московский Комсомолец

Суд признал доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, достаточными для вынесения приговора Денису Денисенко, который является командиром взвода в 92 отдельной штурмовой бригаде украинской армии. Он был признан виновным в совершении акта терроризма на территории Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствие и суд установили, что 22 декабря 2024 года Денисенко, имея при себе автомат АКС-74У с патронами и шесть ручных гранат, незаконно пересек границу Российской Федерации с намерением осуществить террористический акт, действуя в составе подразделений украинских вооруженных формирований.

Заняв позицию около деревни Леонидово в Суджанском районе Курской области, около полуночи он приступил к дежурству. Оставив свое оружие и боеприпасы на позиции, Денисенко сдался в плен военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, пока его сослуживцы отдыхали.

Суд вынес решение о назначении ему наказания в виде 14 лет лишения свободы, причем первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.