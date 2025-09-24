Телеканал «360» сообщил, что днем 24 сентября в Сочи начали эвакуировать пляжи из-за угрозы беспилотников. Канал опубликовал видео, на котором звучит призыв к эвакуации.

В каком именно районе Сочи была сделана запись, не уточняется. Других деталей телеканал «360» не приводит.

«Не стоим в очередях, не моем ноги - срочно эвакуируемся. Всем покинуть воду», - объявляет голос на видео.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали.

Позже мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе объявлена опасность атаки безэкипажных катеров. Он подчеркнул, что выход в море закрыт.