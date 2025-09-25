Нового лидера ФБК Романцова включили в перечень террористов и экстремистов
Нового лидера ФБК* Владислава Романцова включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Романцов Владислав Евгеньевич, 02.03.1995 года рождения, город Фрязино Московской области», — говорится в перечне.
Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что экс-директор ФБК Иван Жданов** «будет мстить» бывшим соратникам за увольнение.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
** Признан в России иноагентом.