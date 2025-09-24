Курянин решил заказать подарок для супруги и потерял 5,4 млн рублей

Житель Курской области стал жертвой мошенников, попытавшись приобрести подарок жене. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в одном из мессенджеров мужчина нашел объявление, в котором автор обещал пригнать автомобиль любой марки по запросу. Решив, что машина станет хорошим подарком для супруги, курянин связался с продавцом.

Собеседник потребовал предоплату в размере трех миллионов рублей, после чего мужчина перевел средства. Спустя некоторое время продавец снова вышел на связь и заявил, что транспортное средство уже на таможне, затем потребовал остаток суммы.

«Полностью доверившись незнакомцу, курянин перевел сбережения, после чего связь резко прекратилась», – сообщается в публикации.

Всего пострадавший отдал неизвестному 5,4 миллиона рублей.

В МВД напомнили, что при онлайн-покупке нужно убедиться в добросовестности продавца или воспользоваться специальными платформами, регулирующими процесс.