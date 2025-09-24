Названо число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск

Восемь человек пострадали и двое погибли в результате атаки ВСУ на Новороссийск, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

© Кадр видео из соцсетей

В Telegram-канале оперштаба отметили, что шестеро раненых, включая одного несовершеннолетнего, были доставлены в городскую больницу. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, еще трое – с травмами средней тяжести.

В результате падения обломков беспилотников были повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий сейчас продолжают ликвидировать пожар. Кроме того, повреждены 20 автомобилей, три из которых полностью сгорели.

Напомним, в среду в Новороссийске административное здание Каспийского трубопроводного консорциума оказалось среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удар по центру Новороссийска. В результате атаки погибли два человека. Повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.