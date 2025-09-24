Жилой дом загорелся в Новороссийске после атаки украинских БПЛА

Жилой дом загорелся в Новороссийске после атаки украинских беспилотников, в результате которой погибли два человека, пострадали еще трое. Видео с горящим зданием опубликовал Telegram-канал «Ридовка».

На кадрах видно, что крыша охвачена огнем, а люди спешно отходят от дома, боясь, что пожар спровоцирует взрыв газа.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, беспилотники ударили в центр Новороссийска в разгар дня.

«Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы «Новороссийск». По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», - пояснил он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей города «сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома», а также выразил соболезнования родным погибших.

Сегодня ночью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Белгороде получил ранения мирный житель, в Курской области часть абонентов осталась без электричества, а в Ростовской области два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями.