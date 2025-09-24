В Новороссийске снова завыли сирены

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что в городе днем в среду вновь звучит сигнал тревоги.

По словам Кравченко, в Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем", это связано с очередной атакой БПЛА со стороны Украины.

Также Кравченко напомнил о запрете съемок и выкладывания в соцсети фотографий или видео отражения атаки, работы ПВО и оперативных служб.

Напомним, ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Новороссийск погибло два человека, а также был введен режим ЧС.