Появились подробности в деле о мошенничестве в отношении Газманова

Певец Олег Газманов, его жена, сын, а также предпринимательница Марина Лебедева, являются потерпевшими по делу о мошенничестве. Об этом говорится в материалах дела, оглашенных сегодня в Московском городском суде, пишут «Известия».

Ранее Олег Газманов заявил о том, что его на протяжении шести лет обманывал партнер по бизнесу его младшего сына, отказываясь возвращать деньги, которые попросил взаймы под развитие проекта. По словам певца, Геворк Саркисян сумел убедить его, пообещав выгодные условия, однако постоянно отговаривался различными проблемами. После того, как певец окончательно понял, что его обманывают, он обратился в правоохранительные органы.

Саркисяна подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии. Сегодня суд подтвердил арест подозреваемого до 6 октября. При этом в ходе заседания адвокат Саркисяна просил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

В свою очередь представитель семьи Газманова Роман Кузьмин сообщил о том, что Геворг Саркисян не отрицает, что брал деньги у артиста, пишет РИА Новости.

«Он говорил, что возвратит деньги, так было пять лет. Мы предпринимали все попытки урегулировать данный вопрос мирно», - пояснил юрист.

При этом, по данным издания, в ходе судебного заседания защита Саркисяна утверждала, что никаких преступлений он не совершал, его отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер, были закреплены договорами, которые «не были исполнены из-за определенных обстоятельств».