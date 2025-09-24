В подвале атакованного ВСУ здания в Новороссийске оказались заблокированы люди

В Новороссийске в подвале атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) здания, где расположен пункт проката самокатов, оказались заблокированы три человека. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в строение попал беспилотник, в результате чего начался пожар. Сейчас к находящимся в ловушке людям едут спасатели.

Журналисты также выяснили, что число пострадавших выросло до четырех. В городе полыхают крыши двух жилых домов, а также две квартиры по двум другим адресам.