Суд признал экстремистской и запретил песню группы "Порнофильмы"

Суд в Санкт-Петербурге признал запрещенной к распространению в России песню музыкальной группы, в которой, по данным прокуратуры, содержатся экстремистские призывы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Согласно акту комплексного исследования, в одном из творческих произведений музыкальной группы содержатся психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных и насильственных действий, а также пропаганда ненависти и вражды, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, речь идет о песне "Выключите гимн" панк-рок-группы "Порнофильмы". Ее аудиозапись и видеоклип были размещены в свободном доступе в интернете и доступны для прослушивания и просмотра, в том числе детьми. Решение о запрете произведения вынес Санкт-Петербургский городской суд. Ответчиками по делу значились участники группы Владимир Котляров* (признан в России иноагентом), Кирилл Муравьев и Александр Агафонов. На заседание в суд они не явились.

Как отметили в прокуратуре, после вступления решения суда в законную силу его направят в Министерство юстиции для включения песни в федеральный список экстремистских материалов, а также в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки электронных адресов, по которым она размещена.