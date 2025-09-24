Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, предварительно, два человека погибли и трое пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы "Новороссийск". По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали", - написал он в телеграм-канале, отметив, что отражение атаки продолжается.

ВСУ атаковали Севастополь

Пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы повреждены при атаке БПЛА на центр Новороссийска.