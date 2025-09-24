Выяснились детали сожжения женщин в Москве и Подмосковье

Сразу два жестоких убийства, совершенных одним и тем же, «огненным» способом, раскрыли по горячим следам сотрудники полиции и следователи в Москве и Подмосковье. Садисты — в одном случае это был мужчина, в другом женщина — сжигали заживо своих жертв!

Как стало известно «МК», первый жуткий случай произошел в Валдайском проезде. Ему предшествовало случайное знакомство 49-летнего мужчины и 30-летней женщины-мигрантки. Их общение началось в ресторане быстрого питания, где трудилась иностранка. Москвич попросил ее помочь с уборкой квартиры своей подруги, где он временно проживал. Но когда он привел новую знакомую домой, та в ужасе схватилась за голову — настолько запущенной выглядело жилище. Женщина поняла, что не справится с поставленной задачей, и отказалась от заказа. Тогда клиент рассвирепел и набросился на нее с отверткой. Он несколько раз ударил несчастную в грудь, повалил на диван, а затем облил спиртом и поджег. Соседи учуяли дым и вызвали пожарных. Израненную мигрантку доставили в больницу, но спасти не смогли. Вскоре подозреваемый был задержан — его отследили по уличным камерам видеонаблюдения. Как сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, допрошены очевидцы произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Не менее страшная история случилась в подмосковном Воскресенске, но там в роли «огненной убийцы» выступила 45-летняя местная жительница. Вдова, она неделю назад купила квартиру в доме-общежитии, и единственной отрадой для нее была собака. Как назло, почти сразу же пес пропал, и новая жилищка почему-то обвинила в исчезновении любимицы 47-летнюю соседку по этажу. Та отвергла все претензии, и тогда дама придумала страшную месть. Она купила на заправке бензин, облила дверь квартиры подозреваемой и подожгла! Пламя отрезало несчастной хозяйке путь к выходу. В подъезде в этот момент работали электрики, они вызвали пожарных, но те не смогли спасти женщину — она погибла. Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.