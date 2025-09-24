Посетители московского бара устроили скандал и начали кидаться посудой

Посетители питейного заведения в центре столицы устроили дебош и начали бить посуду. Нарушителей порядка обуздали только после вмешательства правоохранителей. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— Незамедлительно прибыв по указанному адресу, к стражам порядка обратился администратор заведения и сообщил, что двое 27-летних посетителей, москвич и житель Чебоксар, нарушают общественный порядок, кидаются посудой и выражаются нецензурной бранью, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жителя столицы и его напарника вывели из заведения и доставили в отдел полиции. Там с ними будут выяснять, что их подтолкнуло к такому поведению.

Ранее посетитель одного из столичных кафе, расположенного на Ладожской улице, учинил скандал и ударил женщину. На место вызвали стражей порядка, которые обуздали мужчину, находившегося в неадекватном состоянии. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.