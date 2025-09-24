В аэропорту Краснодара введены ограничения

В расписании самолётов в аэропорту Краснодара начались корректировки. Информацию подтвердил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко 24 сентября.

— Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Краснодара,— сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

По данным аэропорта Краснодара, на данный момент задержан вылет рейса SU-1257 в Москву.

— В терминале организованы все условия для комфортного ожидания вылета. В случае длительной задержки пассажиры будут обеспечены всем необходимым, согласно требованиям законодательства,— говорится в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Ранее «Кубань Информ» писал, что в Сочи задержки 40 рейсов из-за угрозы БПЛА, в аэропорту Геленджика введены ограничения. В Краснодарском крае действует режим «Беспилотная опасность».