Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям при строительстве по госконтрактам

Экс-замглавы Минобороны (МО) Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям средств МО при строительстве объектов по госконтрактам. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, бывший первый замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлия Мерваезова и другие фигуранты дали показания на Тимура Иванова по новому делу.

21 июля Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Иванову до 23 октября. Он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.