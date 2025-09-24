Спасатели вытащили человека из загоревшейся квартиры дома в Новой Москве

Огнеборцы спасли человека, который остался в загоревшейся квартире жилого дома на улице Семена Гордого в Новой Москве. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в пресс-службе главного управления столичного МЧС России.

© Вечерняя Москва

— Из горящей квартиры огнеборцы спасли одного человека, еще один маломобильный гражданин был эвакуирован с четвертого этажа по маршевой лестнице, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Пламя распространилось на третьем и четвертом этажах здания. Возгорание произошло из-за вспыхнувших мебели и вещей в квартире. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. В его тушении приняли участие 23 огнеборца, также было задействовано пять единиц специализированной техники.

4 сентября загорелся жилой дом на Новопеределкинской улице в столице. Пламя возникло на 10-м этаже здания. В одной из квартир вспыхнули мебель и личные вещи жильцов. Сотрудникам МЧС удалось вытащить из огня восемь человек. Трое из них спасли при помощи подъемного механизма, а остальных благодаря спасустройствам.