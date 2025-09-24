В США мужчина, улыбаясь, порезал пассажира метро ножом

В общественном транспорте США произошло очередное нападение. В Нью-Йорке на 25-летнего Роберто Гаспара напал мужчина с ножом, при этом он улыбался. Об этом сообщает Nypost. "Он серьезно ранен. Не может говорить. Мы верим, что врачи помогут ему восстановиться и снова обрести голос", – рассказал друг пострадавшего, Томас Калел. По информации СМИ, Гаспар подвергся нападению в поезде на станции "111-ая улица" в районе Квинс. Агрессивный незнакомец с загадочной улыбкой нанес ему несколько ножевых ранений из-за спины. Как рассказал его друг, Калел, по дороге домой после рабочей смены Гаспар смотрел в телефон. В какой-то момент за спиной у него внезапно возник злоумышленник. Камеры видеонаблюдения зафиксировали на лице нападавшего странную, почти зловещую улыбку в момент, когда он ударил молодого человека острым предметом в шею и дважды в спину, сообщает источник. Сейчас Гаспар находится в отделении интенсивной терапии больницы New York Presbyterian/Queens. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа в метро в Северной Каролине (США) на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую напал бездомный душевнобольной Декарлос Браун. Мужчина годами боролся с психическим расстройством после освобождения из тюрьмы.